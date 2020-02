Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen/Kreis Lippe. Enkeltrick war wieder erfolgreich.

Lippe (ots)

Zum Ende der vergangenen Woche haben Betrüger wieder in zahlreichen Fällen versucht, lippische Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. In einem Fall waren die Täter leider erfolgreich. Freitagnachmittag meldete sich ein angeblicher Enkel telefonisch bei einer 83-jährigen Frau aus Oerlinghausen. Er gab an ihr Enkelkind zu sein und dringend Geld für den Kauf eines Autos zu benötigen. Durch geschickte Manipulation brachten die Täter ihr Opfer dazu einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag von der Hausbank abzuheben. Die Geldübergabe an eine unbekannte Frau erfolgte am Donnerstagnachmittag auf einem Spielplatz im Bereich Im Gehren / Goldstraße. Die Frau ist offensichtlich Asiatin, etwa 30 - 40 Jahre alt, zirka 1,55 m groß und hat kurze, dunkle, gewellte und schwarze Haare. Zur Tatzeit trug sie einen dunklen Mantel. Möglicherweise ist die Frau Anwohnern, oder in dem Zusammenhang auch ein Fahrzeug, aufgefallen. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090. Legen Sie im Zweifel einfach den Telefonhörer auf, wenn es um das Thema Wertgegenstände oder Geld geht! Anschließend haben Sie alle Zeit der Welt, um sich unter den Ihnen bekannten Rufnummern zu vergewissern, ob tatsächlich der Enkel angerufen hat oder doch ein Betrüger.

Eine gute Möglichkeit, um sich vor dieser Art des Betrugs zu schützen, ist eine Vereinbarung mit der Hausbank oder Sparkasse zu treffen. Hier sind Absprachen möglich, dass ab einem bestimmten Alter und/oder einer bestimmten Bargeldsumme nur nach einem Rückruf unter einer vorher vereinbarten Telefonnummer (Kinder, Enkel, Neffen, Freunde) die Summe ausgezahlt wird. Beispiel: Der 88 jährige Rentner möchte eine Summe von mehr als 3.000 Euro abheben, die er auch bekommt, wenn durch den Rückruf geklärt ist, dass er nicht Opfer eines falschen Enkels oder von falschen Polizeibeamten geworden ist. Diese Selbstkontrolle kann man mit der Bank oder Sparkasse vereinbaren, um zu verhindern, dass man auf Grund seines Alters oder einer Krankheit auf solche perfiden Tricks reinfällt.

