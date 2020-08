Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei Gießen sucht Fahrradeigentümer

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Gießen: Polizei sucht Fahrradeigentümer

Wir berichteten bereits am 14.08.2020 über einen versuchten Fahrraddiebstahl in der Bahnhofsstraße in Gießen. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des sichergestellten Fahrrades. Es handelt sich um ein graues Sport- u. Freizeitrad vom Herst. Univega, 24 Gang Shimano, schwarzer Sattel.

Zwei Täter machten sich am Freitag (14. Augsut) an einem Fahrrad in der Bahnhofsstraße zu schaffen. Zwei Zeugen erwischten gegen 00.30 Uhr das Duo, als diese das Schloss knacken wollten. Die Diebe rannten daraufhin weg. Die Verdächtigen sollen offenbar aus den Maghreb-Staaten stammen und kurze Hosen getragen haben. Während einer etwa 185 Zentimeter groß und schmal war wird der andere Dieb auf etwa 180 Zentimeter geschätzt. Er soll kräftig sein.

Wer kann Angaben zum Eigentümer des Fahrrades geben? Der Eigentümer kann sich bei der Polizei in Gießen unter 0641/7006-3755 mit entsprechendem Nachweis melden.

Hinweis: In der digitalen Pressemappe finden Sie ein Foto.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell