POL-GI: Einbrecher stürzt und flüchtet+++Nackter Mann beschädigt Fahrzeuge+++Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen+++LKW reißt Bahnschranke ab

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 20.08.2020:

Einbrecher stürzt und flüchtet+++Nackter Mann beschädigt Fahrzeuge+++Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen+++LKW reißt Bahnschranke ab

Gießen: Einbrecher stürzt und flüchtet

In der Ederstraße kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Einbruch. Ein Mann hatte sich am einem Mehrfamilienhaus an der Fassade hochgezogen und stieg dann durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung ein. Durch die Geräusche wurde eine Bewohnerin wach und entdeckte den Einbrecher "kauernd" im Bereich der Garderobe. Offensichtlich hatte er sich dort versteckt und hoffte, nicht entdeckt zu werden. Unmittelbar danach flüchtete der Unbekannte, indem er wieder aus dem Fenster stieg und dann stürzte. Eine Zeugin hatte das Geschehen mitbekommen und verfolgte den Unbekannten noch bis in die Nordanlage und Weserstraße. Der Gesuchte, der den Einbruch gegen 00.30 Uhr beging, soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er soll einen dunklen Teint und dunkle kurze Haare haben. Neben einem auffällig gestreiften Poloshirt soll er graue Jeans und weiße Schuhe getragen haben. Möglicherweise war der Unbekannte angetrunken. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Nackter Mann beschädigt Fahrzeuge

Schnell gefasst war ein 22 - Jähriger am Mittwochabend in der Gießener Innenstadt. Der Mann hatte sich nackt ausgezogen und dann offenbar in der Heuchelheimer Straße mehrere Autos beschädigt. Mehrere Zeugen hatten in der Folge die Polizei verständigt. Der Verdächtige musste dann mit zur Ausnüchterung in eine Zelle. Ein Test ergab einen Wert von fast 2,4 Promille. Während und nach der Festnahme leistete der offenbar stark angetrunkene Mann Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach. Weitere Anzeigen wurden gegen ihn gefertigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Taschendieb am Lahnufer

Fünf Minuten haben einem Taschendieb am Mittwochabend in der Lahnstraße ausgereicht, um einen Rucksack, in dem sich neben Bargeld auch verschiedene Ausweise befanden, zu entwenden. Der Unbekannte hatte offenbar mitbekommen, wie die Besitzerin der Rucksack an einem Baum ablegte und nur für wenige Minuten aus den Augen ließ. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Verkehrsunfall endet tödlich

Nachdem es am Mittwoch letzter Woche (12. August) in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam (wir berichteten), erlag der 20-jährige Zweiradfahrer aus Gießen am Dienstag (18. August) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Gegen 21.30 Uhr war es am 12. August im Kreuzungsbereich Ludwigstraße - Liebigstraße zu dem folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem Mazda gekommen, an dessen Steuer eine 22-jährige Gießenerin saß, gekommen. (siehe dazu Pressemeldung vom 13.08.2020). Ein Sachverständiger war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bereits am Abend des Unfalls mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt worden. Diesbezügliche Ermittlungen dauern derzeit an.

Pohlheim: LKW reißt Bahnschranke ab

Auf der L3131 zwischen Dorf-Güll und Garbenteich hat am gestrigen Mittwochnachmittag (19. August) ein LKW-Fahrer eine Schranke des dortigen Bahnüberganges abgerissen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 14.15 Uhr hatte der aus Maintal stammende Kraftfahrer offenbar die sich bereits schließende Bahnschranke übersehen. Infolgedessen blieb er mit der Fahrerkabine an ebendieser hängen, sodass der Schrankenbaum abriss. Der Sachschaden befindet sich im unteren, vierstelligen Bereich.

Lich: Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Zwischen Butzbach und Lich kam es am Dienstagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Die beiden Autofahrer wurden dabei verletzt. Gegen 17.15 Uhr war es auf der L3053 in Höhe der Abfahrt Richtung Eberstadt zu dem Verkehrsunfall gekommen, an welchem ein 43-jähriger Mercedesfahrer aus Fernwald und eine 23 Jahre alte Münzenbergerin am Steuer eines Seat. Die junge Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund austretender Betriebsstoffe veranlasste die Straßenmeisterei eine Ölspurentfernung. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt nach aktuellem Kenntnisstand im unteren, fünfstelligen Bereich. Da die Beteiligten voneinander abweichende Angaben hinsichtlich des Unfallherganges machen, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich telefonisch bei der Polizeistation in Grünberg zu melden, Tel. 06401/9143-0.

Gießen: Alkoholunfall in der Ludwigstraße

Am Mittwochabend (19. August) ist es in der Ludwigstraße an der Kreuzung zur Liebigstraße erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer gekommen. Gegen 23.10 Uhr war ein 35-jähriger Mann aus Gießen mit seinem grauen Opel auf der Ludwigstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an besagter Kreuzung nach links abbiegen. Dort kam es zur Kollision mit dem auf der Ludwigstraße stadtauswärts fahrenden Biker. Der 26-jährige Gießener kam zu Fall und verletzte sich nach bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise nur leicht. Eine Polizeistreife stellte kurz darauf fest, dass der Autofahrer Alkohol konsumiert hatte. Es folgte die Blutentnahme sowie Sicherstellung des Führerscheines. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 zu melden.

Buseck: Im Vorbeifahren gestreift

Zwischen Samstagabend (8. August), 22 Uhr und Montagmorgen (10. August), 10 Uhr ist ein grauer Kia Sportage in der Nelkenstraße in Großen-Buseck beschädigt worden. Der Kia stand ordnungsgemäß geparkt, am rechten Fahrbahnrand in Höhe der einstelligen Hausnummern. Vermutlich beim Vorbeifahren war die hintere, linke Fahrzeugtür beschädigt worden. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

