Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, K 130 (ots)

Am Do., 28.11.2019, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Chevrolet Orlando die K 130 aus Richtung Selbach kommend in Richtung Wissen. Kurz hinter der Brücke über den Selbach begegneten ihm mehrere PKW. Einer dieser PKW fuhr nicht ordnungsgemäß rechts, so dass die beiden linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge kollidierten. Am Fahrzeug des 47-Jährigen wurde dabei der Außenspiegel zerstört und die Seitenscheibe der Fahrertür zerkratzt. Der entgegenkommende Unfallverursacher setzte mit seinem PKW die Fahrt in Richtung Selbach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bis auf den Umstand, dass es sich um einen höheren PKW handeln muss, gibt es keine Hinweise zu dem Fahrzeug. Zeugen - insbesondere die Fahrzeugführer der anderen entgegenkommenden Pkw - werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

