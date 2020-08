POL-GI: Schlägerei und Auseinandersetzung+++Enkeltrickbetrüger versuchen es wieder im Landkreis+++ Kontrolle über Fahrzeug verloren und herausgeschleudert worden

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 18.08.2020:

Gießen: Tauchpumpe entwendet

In der Fockestraße haben Unbekannte am letzten Wochenende eine Tauchpumpe im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Diebe hatten offenbar einen Bauzaun, der einen Neubau umfriedete, aufgebrochen. Von der "Baustelle" fehlt eine Tauchpumpe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schlägerei in der Marburger Straße

Offenbar nach einem Verkehrsunfall kam es am Montag, gegen 16.40 Uhr, in der Marburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31- und einem 42 - Jährigen. Der Jüngere soll dann den Älteren von seinem Fahrrad gezogen und auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Diebe nutzen zehn Minuten aus

Schnell weg war ein hinter einem Haus abgestelltes Rennrad der Marke Peugeot am Montagabend in der Frankfurter Straße in Klein-Linden. Unbekannte hatten die Zeit zwischen 17.50 und 18.00 Uhr ausgenutzt und das blaue Rad mit orangefarbenen Reflektoren entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Vor einem Mehrfamilienhaus im Admonter Ring in Garbenteich kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Angriff auf einen 41 - Jährigen. Der Mann wurde dort gegen 05.15 Uhr angegriffen und zusammengeschlagen. Danach musste er in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Tat wurde offenbar von einem 32 - Jährigen, der als tatverdächtiger ermittelt werden konnte, begangen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Vorsicht vor Enkeltrickbetrügern

Kein Bargeld erbeuteten sogenannte Enkeltrickbetrüger am Montagnachmittag bei einem Ehepaar in Hungen. Der Unbekannte hatte offenbar durch geschickte Gesprächsführung erreicht, dass sowohl die 81 - Jährige als auch deren 83 - Jähriger Ehemann dachten, dass es am Telefon tatsächlich der Enkel war. Der "Enkel" gab dann an, dass er wegen eines Autokaufs dringend 17.000 Euro benötigen würde. Als das angerufene Ehepaar mitteilte, nicht so viel Geld nicht zu besitzen, legte der Anrufer einfach auf. Ähnliche Anrufe, die ebenfalls ohne Erfolg blieben, gingen im Landkreis am Montag ein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Laubach: Sachbeschädigungen an der Bundesstraße

Entlang der Bundesstraße 3481, zwischen Laubach und dem Münsterer Kreuz haben Unbekannte zuletzt etwa 40 Leitpfosten herausgerissen und zehn Verkehrszeichen verdreht. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Taten wurden am Dienstag, 11.08.2020, festgestellt. Offenbar waren die Vandalen in den Tagen zuvor unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Kontrolle über Fahrzeug verloren und herausgeschleudert worden

In einer langgezogenen Rechtskurve auf der L3047 von Fellingshausen nach Frankenbach verlor ein 26-jähriger Heuchelheimer am Samstag gegen 17.10 Uhr die Kontrolle über seinen Kleinbus. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer herausgeschleudert und verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Der Beifahrer, ein 25-Jähriger aus Schöffengrund, verletzte sich leicht. Die Schadenshöhe am Fahrzeug beträgt etwa 10.000 Euro.

Motorradfahrer stürzt

Heuchelheim: Eine 24-jährige Heuchelheimerin übersah am Samstag, dass das vor ihr fahrende Motorrad verkehrsbedingt immer langsamer wurde und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 47-jährige Motorradfahrer aus Wettenberg stürzte und verletzte sich leicht. An der Kawasaki entstand ein Schaden von etwa 1800 Euro, am Audi der Heuchelheimerin waren es 4500 Euro.

Unfall beim Parkscheinautomat

Gießen: Im Versuch, einen Parkschein aus einem Automaten in der Bahnhofstraße zu ziehen, nahm eine 48-jährige Gießenerin versehentlich den Fuß vom Bremspedal. Aufgrund des Automatikgetriebes setzte sich der Smart in Bewegung und stieß gegen eine Laterne und ein Verkehrsschild. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Kind verletzt

Gießen: Eine 41-jährige Gießenerin fuhr am Montag (17.08.) gegen 11.30 Uhr langsam aus einer Grundstückseinfahrt in der Dammstraße heraus. Dabei kollidierte sie leicht mit einer 11-jährigen Radfahrerin, welche die Dammstraße in Richtung Steinstraße entlangfuhr. Das Mädchen verletzte sich leicht am Knie, konnte aber in Begleitung nach Hause laufen. Am VW entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Unfallflucht

Linden: Ein Unbekannter fuhr am Sonntag (16.08.) gegen den geparkten Seat eines 32-jährigen Butzbachers und verursachte dabei einen Schaden von 1000 Euro. Die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite entstanden zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr im Breiter Weg in Leihgestern. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, tel. 0641/ 7006-3555, entgegen.

