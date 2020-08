POL-GI: Verkehrskontrollen in Gießen - "Dumm gelaufen"

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 18.08.2020:

Verkehrskontrollen in Gießen - "Dumm gelaufen"

Gießen: Dumm gelaufen ist es für einen 22 - Jährigen und seinen Abholer im Zuge einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Nordanlage in Gießen. Der Fahrer eines PKW war angehalten und kontrolliert worden. Als er seinen Führerschein nicht vorlegen konnte, gab er an, dass er diesen vor etwa einem Monat verloren habe. Dies war jedoch nicht die ganze Wahrheit. Ihm wurde vor wenigen Wochen die Fahrerlaubnis entzogen. Da er seinen PKW nicht wegfahren konnte, rief er einen Bekannten an. Wenig später kamen dann zwei Personen angefahren. Der Beifahrer, der den PKW des 22 - Jährigen wegfahren sollte, legte einen griechischen Führerschein vor. Die Beamten wurden aber misstrauisch und stellten fest, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelt. Der Besitzer des griechischen Führerscheins sagte, dass er dafür 600 Euro bezahlt habe und zwei Fahrstunden machen musste. Wenig später kam dann der nächste Abholer angefahren. Dieser legte dann aber einen gültigen deutschen Führerschein vor.

Ansonsten lief die Kontrollstelle aber ohne größere Besonderheiten. Fünf kontrollierte Fahrzeuge hatten Mängel. Zu diesen Fahrzeugen wurde ein Mängelbericht erstellt.

