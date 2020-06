Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher gelang die Flucht

Weitere Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04.40 Uhr wachte ein 51-jähriger Weseler an der Kraftstraße auf, da ein Unbekannter mit einer Taschenlampe in der Wohnung leuchtete.

Der Weseler sprang daraufhin auf und verfolgte den Unbekannten, der in Richtung Brüner Landstraße flüchtete. Nach kurzer Verfolgung gelang dem Einbrecher die Flucht.

Der Mann stahl unter anderem einen Kindersportbogen und eine Geldbörse.

Beschreibung des Einbrechers:

16 - 20 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Haare und ausländisches Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

