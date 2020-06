Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter Sittenstrolch auf Friedhof

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Montagabend gegen 18.00 Uhr zeigte sich ein Unbekannter einer 75-jährigen Dinslakenerin auf dem Friedhof an der Kurt-Schuhmacher-Straße in schamverletzender Weise.

Beschreibung:

16 - 18 Jahre alt, kräftige Figur, rundes Gesicht, dunkle Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer beigen, langen Hose mit aufgesetzte Seitentaschen.

Der Mann fuhr auf einem schwarzen Herrenfahrrad mit dicken Reifen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

