POL-GI: Katze offenbar angeschossen+++Täter flüchten+++Matratze in Klinik angezündet+++ Katalysatoren abgeschnitten

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 19.08.2020:

Allendorf (Lumda): Katze offenbar angeschossen

Sehr wahrscheinlich mit einem Luftgewehr hat ein Unbekannter am letzten Wochenende auf eine Katze geschossen. Die Katze war am späten Freitagabend auf ihrer "Runde" in der Nordecker Straße. Als sie zurückkam, stellten die Besitzer der Katze fest, dass sie Verletzungen aufwies. Bei der Untersuchung beim Tierarzt stellte es sich heraus, dass ein unbekannter offenbar mit einer Waffe auf das Tier geschossen hatte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Täter flüchten

Ohne einen Gurt zu benutzen waren zwei Personen am Dienstag, gegen 18,.30 Uhr, in einem schwarzen VW Tiguan unterwegs. Das Auto sollte dann in der Neuen Bäue angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer gab dann Gas und ließ den PKW in der Weidegasse stehen. Beide Personen stiegen dann aus und flüchteten zu Fuß. In dem Auto fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen. Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß sein. Er soll eine schlanke Figur und schwarze kurze Haare haben. Der Mann mit einem Dreitagebart hatte eine schwarze kurze Hose und schwarze Sportschuhe an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Täter flüchtet

Nach einem Vandalen fahndet die Gießener Polizei. Der Unbekannte hat am Sonntag, gegen 08.30 Uhr, im Neuenweg offenbar eine Tür einer Gaststätte eingetreten und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der Täter hatte zuvor eine Reinemachefrau der Gaststätte angesprochen und gefragt, ob er sich die Hände desinfizieren könne. Die Frau lehnte dies jedoch ab, da die Gaststätte geschlossen hatte. Offenbar aus Verärgerung beschädigte der zwischen 25 und 28 Jahre alte Mann dann die Tür. Er soll schulterlange schwarze Haare haben und ein beiges Shirt und eine dunkle Hose getragen haben. Es soll sich um einen Deutschen handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Matratze angezündet

Glücklicherweise wurde am Dienstagnachmittag bei einem Brand in einer Klinik in der Licher Straße niemand verletzt. Offenbar hatte ein 24 - Jähriger Patient dort eine Matratze angezündet. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Smartphone weg

Auf ein Smartphone hatte es ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 15.10 und 15.15 Uhr abgesehen. Der Unbekannte hatte auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bänninger Straße einen VW Polo gewaltsam geöffnet und den Innenraum nach Wertsachen durchsucht. Mit Handy flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Sachen mitgehen lassen

Am Sellnberg haben Einbrecher aus einer Gartenhütte eine ganze Reihe an Gegenständen mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten eine Tür der Gartenhütte aufgebrochen und daraus unter anderem eine Wildkamera und Akkuschrauber mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Katalysatoren abgeschnitten

In der Amtsgerichtsstraße haben Langfinger vor einigen Tagen einen Katalysator mitgehen lassen. Offenbar mit einem Rohrschneider haben die Täter das Teil aus der Auspuffanlage herausgeschnitten. Der Wert dürfte bei 600 Euro liegen. Die Tat wurde zwischen Donnerstagabend (13.8.20) und Samstagabend (15.8.20) begangen. In der Nähe wurde offenbar eine ähnliche weitere Tat an einem VW Polo begangen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unfallflucht in der Wilhelmstraße

In Watzenborn-Steinberg ist es bereits zwischen Samstag (8. August), 19 Uhr und Sonntag (9. August), 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wilhelmstraße gekommen. Im Bereich der 40er-Hausnummern parkte in diesem Zeitraum ein blauer VW Polo am dortigen Fahrbahnrand. Offenbar beim Vorbeifahren hatte ein anderer Autofahrer dann den linken Außenspiegel des Kleinwagens touchiert und somit nicht unerheblich beschädigt. Ohne sich aber um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, hatte der Schadenverursacher seine Fahrt fortgesetzt. Nun bitten die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd um Hinweise möglicher Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Polo von einem blauen Golf gestreift worden sein. Unklar ist jedoch, wer an dessen Steuer saß. Hinweise bitte unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Auf schmaler Straße in Gegenverkehr geraten?

Zwischen Grünberg und Weickartshain kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 14.15 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen Mercedes der A-Klasse auf der L3166 unterwegs in Richtung Weickhartshain. Im Bereich eines besonders schmalen Streckenabschnittes sei der 67-jährigen Grünbergerin dort ein anderes Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern, habe sie nach rechts ausweichen müssen und war daher mit dem Außenspiegel an einem Leitpfosten hängengeblieben. Das andere Fahrzeug fuhr weiter. Dessen Lackierung beschreibt die Mercedes-Fahrerin als beige bis grau; eventuell handelte es sich um einen Fiat. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation in Grünberg, Tel. 06401/9143-0.

