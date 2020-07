Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Seniorin missachtet Vorfahrt

Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden forderte am Montag ein Unfall bei der Nordwest-Umfahrung bei Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei eine 82-Jährige aus Richtung Biberacher Straße an die neue Kreisstraße heran. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich missachtete sie mit ihrem Mercedes die Vorfahrt eines von links kommenden BMW-Fahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Mercedes auf das Dach gedreht wurde und gegen einen BMW geschoben wurde, in dem ein 68-Jähriger verkehrsbedingt wartete. Er blieb unverletzt. Die Seniorin und der andere 41 Jahre alte Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen dürfte rund 20.000 Euro betragen. Der Mercedes und der BMW des 41-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

