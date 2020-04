Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall in Ganderkesee-Grüppenbühren ++

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr kam es auf der Grüppenbührener Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger aus dem Landkreis Wesermarsch war hier mit seinem VW Golf unterwegs und kam - vermutlich nach einem Krankheitsfall - von der Fahrbah ab und prallte gegen eine Hauswand. Da es zunächst hieß, der Fahrzeugführer sei eingeklemmt, rückte die Feuerwehr Ganderkesee mit mehreren Fahrzeugen an. Es stellte sich glücklicherweise heraus, dass er selbst nicht eingeklemmt war, lediglich die Fahrertür musste mit Einsatzgerät geöffnet werden. Der Fahrzeugführer wurde in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro, die Hauswand wurde leicht beschädigt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04331/9410.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. POK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell