POL-RE: Bottrop: 38-Jährige bei Unfall leichtverletzt

Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Wrangelstraße in Richtung Horster Straße. Eine 37jährige Autofahrerin aus Bottrop kam aus dem Sackgassenbereich der Wrangelstraße. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 37-Jährige leicht. Ein Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. An den Fahrzeugen entstand insgesamt geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

