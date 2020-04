Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige kehrt unversehrt wieder zurück

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die seit dem 30.03.2020 verschwundene Joline ist am Montagabend selbstständig wieder in der Jugendeinrichtung aufgetaucht, aus der sie in den vergangenen Tagen abgängig war. Wir bitten um die Rücknahme der Fahndung, insbesondere der veröffentlichen Fotos. Außerdem bedanken wir uns für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell