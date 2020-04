Polizei Duisburg

POL-DU: Köln-Niehl: Außenbordmotoren von Fahrgastschiffen gestohlen

Duisburg/Köln (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (23. April) in der Zeit von Mitternacht bis 7:20 Uhr im Hafen Köln-Niehl drei Außenbootmotoren von Beibooten von Fahrgastschiffen gestohlen. Die Beiboote waren ursprünglich an einem Ponton festgemacht und trieben morgens im Hafenbecken. Mit einem weiteren Boot konnten Besatzungsmitglieder der Fahrgastschiffe sie einsammeln und wieder festmachen. Das zuständige zentrale Kriminalitätskommissariat in Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise: 0203 2800.

