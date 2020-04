Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Brandstiftung in zwei Fällen? Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unterhalb des Möllerbunkers im Landschaftspark Nord hat es am Donnerstagabend (23. April, gegen 21 Uhr) an gleich mehreren Stellen gebrannt. Die Orte sind nicht frei zugänglich, sodass sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr von oben in den Möllerbunker abseilen mussten, um die Flammen zu löschen.

Außerdem haben gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag (24. April) an der Richterstraße in Alt-Hamborn zwei Mülltonnen gebrannt.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 0203 2800 beim Kommissariat 11 zu melden.

