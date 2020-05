Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter PKW-Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn gestoppt

Kassel (ots)

Autobahn A7 (Schwalm-Eder-Kreis): Weil er mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war, fiel ein mutmaßlich drogenberauschter 40-Jähriger am gestrigen Nachmittag gegen 13:10 Uhr einer Polizeistreife der Polizeiautobahnstation Baunatal auf.

Die Beamten der zivilen Polizeistreife waren auf die sehr flotte Fahrweise aufmerksam geworden, als der Fahrer die A7 in Höhe der Anschlussstelle Melsungen in Richtung Süden passierte. Die Polizeistreife beabsichtigte, den Fahrer zu kontrollieren und gab deutliche Anhaltesignale. Doch der Fahrer gab daraufhin richtig Gas und entzog sich so der Kontrolle und raste über die A7 weiter in Richtung Süden, wo er auf der A4 nach dem Kirchheimer Dreieck angehalten werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass der Grund für die rasante Flucht wohl sein Fahren unter Drogeneinfluss war. Ein durchgeführter Drogentest deutete darauf hin, so dass eine Blutentnahme auf einer Polizeidienststelle durchgeführt wurde. Der Fahrer aus Wiesbaden muss sich nun wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

