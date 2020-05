Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen zu möglichem Raub am Lutherplatz nahe der Lutherkirche

Kassel (ots)

Kassel-Innenstadt:

Ein 26-jähriger aus Naumburg ist nach seinen Angaben am gestrigen Dienstag, gegen 18.00 Uhr das Opfer eines Raubs geworden. Ein unbekannter Täter soll ihm mit Gewalt die Tasche von der Schulter gerissen haben und wollte wohl mit einem Fahrrad flüchten. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Tatort ist der Lutherplatz unweit der Lutherkirche. Nach Angaben des Opfers sei dieser zu Fuß vom Citypoint in Richtung Lutherplatz unterwegs gewesen, als der Mann sich von hinten näherte und ihm die Umhängetasche von der Schulter riss. Der Täter soll über eine Grünfläche in Richtung eines bereitgestellten Fahrrades geflüchtet sein. Eine Zeugin, die den Vorfall unmittelbar beobachtete, konnte dem Täter die geraubte Umhängetasche wieder abnehmen. Der Täter ließ das Fahrrad am Tatort zurück und flüchtete weiter in Richtung Reuterschule. Weitere Zeugen beobachteten nach einer kurzen Verfolgung, dass der Täter von dort aus in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, Bürstenhaarschnitt, schlanke Figur, grauer Kapuzenpullover, Jeans.

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell