Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrerin flüchtet während Verkehrskontrolle

Lingen (ots)

In der Nacht zu Freitag sind zwei junge Personen während einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

Beamte aus Lingen wollten gegen 02.00 Uhr einen PKW auf einem Tankstellengelände an der Rheiner Straße kontrollieren, als die junge Fahrerin den Rückwärtsgang einlegte und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bramsche flüchtete. Dabei missachtete sie sämtliche Verkehrsregeln und hielt trotz Anhaltesignale der Funkstreifenwagen ihren PKW nicht an. Nachdem sie durch den Ortsteil Bramsche fuhr, flüchtete sie anschließend auf der Bundesstraße in Richtung Rheine weiter. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten teilweise an den Fahrbahnrand ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Nachdem dieser auf der Lingener Straße gestoppt werden konnte, rannte ein junger Mann zu Fuß davon, konnte nach einigen Metern jedoch durch die Beamten festgehalten werden. Er führte eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Zudem ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Beide Personen, sowie eine weitere junge Frau, welche sich noch auf dem Tankstellengelände aufhielt, wurden auf die Dienststelle gebracht. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nach weiteren Maßnahmen konnten alle Personen die Dienststelle wieder verlassen.

Zeugen, insbesondere Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

