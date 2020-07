Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Trockner in Brand

Spelle (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagnachmittag zu einem Einsatz in die Dorotheenstraße ausgerückt. Hier war möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts der in einem Kellerraum stehende Trockner in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer brachten sie schnell unter Kontrolle, so dass es zu keinem größeren Gebäudeschaden kam. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

