Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 03.11.19

Friesoythe - PKW-Diebstahl Im Zeitraum 01.11.19, 12.00 h bis 02.11.19, 23.30 h, wurde ein zurzeit abgemeldeter älterer PKW Mercedes E-Klasse von einem Betriebshof an der Elbestraße entwendet. Der PKW war mit einer Plane abgedeckt, ein Ersatzschlüssel des Fahrzeugs wurde aus einem Baucontainer entnommen. Zeugen die Hinweise hinsichtlich des Diebstahls geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Freitag, 01.11.19, 12.00 h bis Samstag, 02.11.19, 10.00 h, wurde in Friesoythe in ein Einfamilienhaus an der Lönsstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zum Haus und entwendeten hier Schmuck. Die Hauseigentümer befanden sich im Tatzeitraum nicht vor Ort. Auch in diesem Fall werden Zeugen, die Auffälligkeiten im Bereich der Lönsstraße gemacht haben gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Bösel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 03.11.19, ca. 00.30 h, wurde ein 45-jähriger rumänischer Staatsbürger, wohnhaft in der Gemeinde Molbergen, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe kontrolliert. Der Molberger war aufgrund auffälliger Fahrweise einem aufmerksamen Zeugen aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Rumäne deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Beschuldigten verweigert, daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Molbergers wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe

PHK Trippner

Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell