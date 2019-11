Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 03.11.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 02.11.19 um 17:50 Uhr, kam es auf der Lohner Straße in einem Kreuzungsbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 19-jähriger Steinfelder befuhr die Straße Am Schützenplatz und beabsichtigte nach links auf die Lohner Straße einzubiegen. Dabei übersah dieser einen 65-jährigen Radfahrer aus Vechta, der zuvor die Dersastraße befuhr und die Lohner Straße überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Mann aus Vechta wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Marienhospital Vechta verbracht.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr Am Sonntag, 03.11.19 gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Lohner mit seinem PKW die Falkenrotter Straße. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde durch Beamte der Polizei Vechta angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann unter deutlichem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,09 Promille. Bei dem 38-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke Am Sonntag, 03.11.2019 gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger bulgarischer Staatsbürger die Marschstraße in 49377 Vechta, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 36-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am Samstag, 02.11.2019 um 20:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Dinklager mit seinem Kleinkraftrad die Dinklager Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am Sonntag, 03.11.2019 um 03:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Ladendiebststahl Am Samstag, 02.11.2019 gegen 20:55 Uhr, entwendete ein 16-jähriger Lohner aus einem Verbrauchermarkt an der Brinkstraße eine Flasche Brandwein. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Der Täter flüchtete zunächst aus dem Markt, konnte aber durch eine weitere Zeugin eindeutig identifiziert werden. Gegen den 16-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke Am Sonntag, 03.11.2019 gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Goldenstedter die Hauptstraße in, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 02.11.2019 um 13.50 Uhr, kam es in Damme auf dem Parkplatz einer Bank an der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein bislang unbekannter PKW gegen den ordnungsgemäß abgestellten PKW Mazda eines 50-jährigen Dammers. Dadurch entsand Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro. Der Unbekannte flüchtete nach dem Verkehrsunfall. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Damme, Tel.: 05491/9500 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Sonntag, 03.11.2019, 00.10 Uhr kommt es in Holdorf auf der Dammer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 67-jähriger aus Holdorf mit seinem PKW Opel die Dammer Straße in Richtung Langenberg. Er wurde dabei durch den Gegenverkehr geblendet und fuhr mit seinem PKW auf eine Verkehrsinsel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta,

Tel.: 04441/943-0



oder ab Montag, 04.11.2019 über

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell