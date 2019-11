Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des PK Vechta 01.-02. November 2019

Vechta - Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen und Sachschaden -Zeugenaufruf - Am Fr., 01.11.2019, gg. 14.25 h befuhr eine 41-jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Lohner Straße von Lohne in Rtg. Vechta. Sie musste dann verkehrsbedingt in einer Schlange vor einer Ampel halten. Ein nachfolgender 26-jähriger Pkw Fahrer aus Lohne bremste ab und rollte auf die haltende DB Fahrerin zu. Eine nun nachfolgende 26-jährige Pkw Fahrerin aus Neuenkirchen/Vörden erkannte diese Situation offenbar zu spät. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte sie auf der regennassen Fahrbahn nicht verhindern, dass sie auf den Pkw des Lohners auffuhr. Dessen Pkw wurde dann noch auf den Pkw der Lohnerin geschoben. Sowohl die 26-jährige als auch der Lohner sowie sein 25-jähriger Beifahrer aus Vechta und die Lohnerin wurden leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10000 Euro. ZEUGEN des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen !

Steinfeld -Trunkenheitsfahrt- Am 02.11.2019; 01:15 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Steinfelder mit seiner Mofa die Große Straße in Steinfeld. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wurde bei dem Jugendlichen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens, die Untersagung der Weiterfahrt sowie Übergabe des Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Bahnhofstr. 9

04441-9430

49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell