Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg für den Zeitraum 01.11.2019 - 02.11.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / GT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 30.10.2019 auf den 31.10.2019 in der Mozartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter Pkw wurde, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 09:00 Uhr, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei im Saterland (04498-2111) oder der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Bislang unbekannte/r Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 01. November 2019, 12:00 Uhr und Samstag, 02. November 2019, 10:00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Lönsstraße ein. Es wurde diverses Diebesgut entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen.

