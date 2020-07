Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Nach Unfall mit Kind - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein leichtverletztes Kind und ein Sachschaden von etwa 550 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16:35 Uhr in der Meterstraße in Gerlingen ereignete. Ein 63 Jahre alter Dacia-Lenker war auf der Eltinger Straße in Richtung Amthausstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Meterstraße einbiegen. Während sich der 63-jährige Autofahrer im Kreuzungsbereich zur Meterstraße befand, kam es zum Zusammenstoß mit einem siebenjährigen Mädchen, die mit einem Fahrrad den Gehweg der Meterstraße in Richtung Urbanstraße befuhr. Das Kind prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens, stürzte auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen. Die näheren Umstände zum Unfallgeschehen sind bislang unklar. Diesbezüglich bittet das Polizeirevier Ditzingen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel. 07156 4352-0, zu melden. (ak)

