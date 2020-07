Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Scheunenbrand nach Abflammen von Unkraut; B295

Leonberg: Mercedes-Fahrer schlagen sich nach Provokation im Straßenverkehr; Weissach-Perouse: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Scheunenbrand nach Abflammen von Unkraut

Am Dienstag kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Scheunenbrand, nachdem ein 78-Jähriger in der Malmsheimer Straße in Renningen in seinem Hof Unkraut mit einem Brenner abgeflammt hatte. Durch das Abbrennen des Unkrauts gerieten Teile der Scheune in Brand. Das wurde durch aufmerksame Nachbarn erkannt, die nach der Verständigung der Feuerwehr sogleich mit einem Gartenschlauch zu löschen begannen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Feuerwehr Renningen war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. (sh)

B295 / Leonberg: Mercedes-Fahrer schlagen sich nach Provokation im Straßenverkehr

Zwei Autofahrer gerieten am Dienstag gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 295 (B295) bei Leonberg aneinander. Ein 19-Jähriger war auf dem linken Fahrstreifen der B295 mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Renningen unterwegs, als ein 38-Jähriger ebenfalls mit einem Mercedes von hinten kommend dicht aufgefahren sein soll. Der 19-Jährige wechselte daraufhin auf die rechte Fahrspur. Der 38-Jährige soll dann auf gleiche Höhe gefahren sein und seinen Wagen ruckartig nach rechts gelenkt haben, so dass der 19-Jährige habe ausweichen müssen. Daraufhin habe sich wiederrum der 19-Jährige mit seinem Wagen vor den 38-Jährigen gesetzt, so dass beide Fahrzeuge schließlich auf Höhe des "Warmbronner Ohr" auf der B295 anhielten. Danach wäre es dann zunächst zu einer verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leonberg dauern noch an. Zeugen können sich unter Tel. 07152 605 0 melden. (sh)

Weissach-Perouse: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr einen in Weissach-Perouse an einer Kirche abgestellten Toyota. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605 0 entgegen. (sh)

