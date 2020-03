Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Einen VW übersah am Dienstag der Fahrer eines Renault in Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr fuhr der 49-Jährige mit seinem Renault in der Kappellenstraße. An der Einmündung zur Ulmer Straße bog er nach rechts in diese ab. Von links kam eine 32-Jährige mit ihrem VW. Sie hatte Vorfahrt. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht in Betrieb. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzte gab es nicht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

