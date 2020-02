Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person, Pkw gerät in Brand

56651 Niederzissen, BAB 61, FR Koblenz, km 197,0 (ots)

Am Freitag, den 31.01.2020 gegen 12:47 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Gießen die BAB 61 aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Niederzissen fuhr sie mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Hierbei zog sich die Auffahrende leichte Verletzungen zu, ihr Pkw geriet anschließend im Motorbereich in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, allerdings musste die Richtungsfahrbahn Koblenz mehrmals kurzfristig teil- bzw. voll gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau des Verkehrs von bis zu 5 km.

