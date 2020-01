Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem PKW Fahrer

Mendig (ots)

Am Freitag, dem 31.01.2020, gg. 08.45 h befuhr ein 19jähriger PKW Fahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz die A 48, aus Richtung Ochtendung kommend,in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe KM 32 geriet der auf dem linken Fahrstreifen fahrende PKW Fahrer, infolge Unachtsamkeit mit den linken Rädern auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. In der Folge führte der Fahrer ein starke Gegenlenkbewegung durch, schleuderte über die gesamte Fahrbahn nach rechts, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben neben der Fahrbahn. Der leicht verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Da bei der Unfallerstmeldung ein brennender PKW mit evtl. eingeklemmter Person gemeldet wurde, wurde auch die zuständige Feuerwehr Ochtendung zum Einsatzort entsandt. Der Fahrverkehr wurde durch die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten nicht beeinträchtigt. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000,-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig



Telefon: 02652/97950

PastMendig.Wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell