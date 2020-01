Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und PKW - PKW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt

Mendig (ots)

Am Freitag, dem 31.01.2020,gg. 07.50 h, kam es auf der A 61, Fahrtrichtung Köln, vor dem Autobahndreieck Sinzig zu einem Verkehrsunfall an dem drei PKW und ein LKW beteiligt waren. Unfallursächlich war ein fehlerhaft durchgeführter Fahrstreifenwechsel eines PKW-Fahrers, der die anschließende Kollision der vier Fahrzeuge zur Folge hatte. Durch den Unfall wurde der Tank des LKW beschädigt und mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff liefen aus. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiautobahnstation Mendig die Feuerwehren Niederzissen und Burgbrohl sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mendig. Durch die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu einem kilometerlangen Stau. Die Fahrbahn war um 09.30 h wieder frei. Durch den Unfall wurden zwei PKW-Fahrer leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um einen 63jährigen Mann aus Kreis Neuwied und einen 21jährigen Mann aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der 63jährige Mann wurde zur medizinischen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000,-EUR geschätzt.

