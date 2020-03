Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher stehlen Computer/ Von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Schule in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten in den Nachtstunden in der Brunnenstraße in das Gebäude ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Im Inneren machten sie sich auf die Suche nach Brauchbarem. Einen Laptop und ein Elektrowerkzeug nahmen die Täter an sich. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei Schnaitheim (07321/63055) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Heidenheim ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Mandy Andratzek, Tel. 0731/188-1111

