POL-LB: Herrenberg: VW beschädigt; BAB 81/Rottenburg am Neckar: Unfall mit zwei Verletzten

Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr bei einer Unfallflucht im Jahnweg in Herrenberg. Auf dem Parkplatz der Stadthalle stand ein VW, der durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker, vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkvorgang, touchiert wurde. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032/2708-0 beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Am Dienstag ereignete sich kurz nach 21.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall, der zwei verletzte Personen und einen Sachschaden von rund 31.000 Euro forderte. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, während rechts neben ihm ein 51-jähriger Opel-Lenker fuhr. Dieser wollte im weiteren Verlauf einen vorausfahrenden LKW überholen, allerdings übersah er hierbei vermutlich den Mercedes links neben sich. Als er nach links ausscherte, kam es zu einem Zusammenprall mit dem Mercedes-Fahrer. Dies führte dazu, dass beide PKW ins Schleudern gerieten und mit den Leitplanken kollidierten. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Opel wurde leicht verletzt. Beide Personen mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Herrenberg befand sich ebenfalls im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg war mit vier Fahrzeugen und 21 Wehrleuten ausgerückt. Gegen 23.30 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.

