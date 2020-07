Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung und Korrektur zur Meldung vom 07.07.2020, 15.55 Uhr: Herrenberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits berichteten, ereignete sich am Dienstag gegen 12.00 Uhr im Bereich Herrenberg ein Unfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Kreisstraße 1029, die der Zweiradlenker von Herrenberg-Haslach kommend in Richtung der Landesstraße 1362 (ehemals Bundesstraße 28) befuhr. Der 33-jährige Suzuki-Fahrer überholte zunächst einen PKW. Beim anschließenden Versuch einen ebenfalls vorausfahrenden Sprinter zu überholen, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 68 Jahre alten Porsche-Fahrer. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Porsche und dem Suzuki-Fahrer. Der entstandene Sachschaden wird zwischenzeitlich auf rund 47.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg befand sich mit insgesamt drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei Herrenberg kümmerte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme um die Reinigung der Fahrbahn. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet den Fahrer des weißen Sprinters mit Planenaufbau sich zu melden.

