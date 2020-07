Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Radfahrer schwer verletzt; Bietigheim-Bissingen: Radfahrerin stürzt - Polizei sucht Zeugen; Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim: Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagvormittag ein 53-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Sachsenheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 10:55 Uhr war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Ford auf der Straße "Hanfgraben unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Gartenstraße überqueren. Dabei stieß er mit dem bevorrechtigten Radfahrer zusammen, der von rechts an den Kreuzungsbereich heranfuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Radfahrerin stürzt - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19:00 Uhr in der Blumenstraße ereignet hatte und erst am Folgetag gemeldet wurde. Demnach war eine 17-jährige Radfahrerin hinter einem weiteren Radfahrer in Richtung der Kelterstraße unterwegs. Aufgrund eines rückwärts aus einer Einfahrt ausfahrenden Pkw bremste der vorausfahrende Radfahrer ab und die nachfolgende 17-Jährige kam beim Abbremsen zu Fall. Die Unfallbeteiligten trennten sich zunächst, da augenscheinlich keine Unfallflogen entstanden waren. Nachdem es der 17-Jährigen im Verlauf des Abends jedoch schlechter ging, begab sie sich ins Krankenhaus und wurde dort mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung stationär aufgenommen. Da der Polizei hinsichtlich des Unfallhergangs unterschiedliche Angaben vorliegen, werden Unfallzeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Wie erst nachträglich bei der Polizei gemeldet wurde, soll sich am vergangenen Freitag, 3. Juli 2020, gegen 19:35 Uhr auf der L 1107 zwischen Bietigheim und Löchgau ein Fall von Straßenverkehrsgefährdung ereignet haben. Der Fahrer eines weißen Porsche soll auf Höhe der Petershöfe zwei vorausfahrende Pkw überholt haben. Einer der Überholten habe in den Grünstreifen ausweichen müssen, um eine Kollision des Porsche mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Der noch unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Pkw habe eine Vollbremsung bis zum Stillstand seines Wagens eingeleitet. Zeugen des Vorgangs und insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Pkw werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-5, zu melden.

