Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte

Hottenbach (ots)

Zum wiederholten Mal drang ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Ringstraße ein, indem er ein Fensterglas mit einem Stein einwarf. Die letzten beiden Taten ereigneten sich in der Nacht von Sonntag, 21.06.2020, auf Montag, 22.06.2020, sowie in der Nacht von Mittwoch, 24.06.2020, auf Donnerstag, 25.06.2020. In allen Fällen wurde jeweils nur eine geringe Menge an Alkohol (Bier und Spirituosen) entwendet, sodass die Sachschadenshöhe die Höhe des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigt.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

