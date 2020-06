Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufsitzrasenmäher aus Garage entwendet

Hermeskeil (ots)

In der Zeit zwischen Mi. dem 10.06.20, dem Tag vor Fronleichnam, und Sa. 20.06.20 wurde in der Schulstraße Hermeskeil eine Garage aufgehebelt und ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Es handelt sich um einen hellgrünen Rasentraktor der Marke Mastercut mit einer Schnittbreite von 96 cm. Als Besonderheit hat er eine selbst angebaute Anhängerkupplung. Das Anwesen liegt in der Schulstraße, der Einbruch wurde aber von der Zufahrt zum Schwimmbad aus, an der Rückfront des Einfamilienhauses, durchgeführt. Hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf die Tat oder einen solchen Aufsitzmäher gemacht?

