POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Aufmerksamer Zeuge verhinderte Rollerdiebstahl

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (08.04.2020) versuchten zwei bislang unbekannte Männer in der Aennchenstraße in Bad Godesberg einen Motorroller zu stehlen. Ein Zeuge verhinderte den Diebstahl.

Zur Tatzeit gegen 01:00 Uhr wurde der Zeuge auf zwei Männer aufmerksam, die sich an einem vor dem Mehrparteienhaus abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Als diese versuchten, den Roller wegzuschieben, ging der Mann hinunter und sprach die Unbekannten an. Einer der Männer trat daraufhin auf den Zeugen ein, der dabei zu Fall kam. Beide rannten dann in Richtung Burgstraße davon. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der beiden Unbekannten, die wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 20-25 Jahre alt - ca. 1,70-1,75 m groß - kräftige Statur - bekleidet mit einer blauen Jacke mit weißen Streifen - Umhängetasche - Mütze oder Kappe.

Zweite Person: Etwa 20-25 Jahre alt - schlanke Statur - dunkel bekleidet - dunkle Kappe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

