POL-BN: Unbekannter versuchte mit gestohlener Bankkarte Geld abzuheben - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 14.01.2020 in einer Bankfiliale in Köln versucht haben mit einer zuvor bei einem Taschendiebstahl in Bonn entwendeten Debitkarte Bargeld abzuheben.

Bei dem Versuch wurde der Verdächtige von den Überwachungskameras der Bank aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Mannes veröffentlicht.

Wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

