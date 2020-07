Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von der Klinik in die Gewahrsamszelle

Kaiserslautern (ots)

Weil ein Patient das Krankenhaus am Mittwoch nicht verlassen wollte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der Mann war zur medizinischen Behandlung im Klinikum. Als diese beendet war, sollte der 40-Jährige das Krankenhaus verlassen. Er wollte aber nicht gehen. Weil der 40-Jährige auch nach mehrmaliger Aufforderung einen Platzverweis der Ordnungsbehörde nicht befolgte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Vom Krankenhaus ging es dann im Streifenwagen direkt in den Polizeigewahrsam. Ein Richter ordnete die Maßnahme an. Am Donnerstagmittag wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. |erf

