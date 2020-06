Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Yamaha-Fahrer stürzt im Kreisverkehr 29.6.20

Rottweil (ots)

Im Kreisverkehr am Ende der Oberndorfer Straße zur B27 ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt. Er zog sich leicht Verletzungen zu. Er ist im Kreisverkehr von einer 38-jährigen Audi-Fahrerin übersehen worden, die von der Oberndorfer Straße in den Kreisel fuhr. Beim Ausweichen stürzte der 26-Jährige Yamaha-Fahrer. Zu einem Zusammenprall kam es nicht. Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

