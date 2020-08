Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Unfall auf der A480+++Unfallfluchten in Gießen, Linden und Langgöns+++Unbekannter zeigt Mittelfinger+++E-Scooter gestohlen+++In Sportgelände eingebrochen

Gießen (ots)

Buseck: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der Autobahn A480 - Zeugenruf

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall von Montagmorgen (24. August) auf der Autobahn 480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und der Autobahnkreuz Reiskirchen nach Zeugen. Der Unfallhergang ist teilweise noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 05.40 Uhr zu einem Reifendefekt bei einem Ford einer 36-jährigen Frau aus Lollar. Sie geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer, ein Kleinbus und ein Golf, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stießen mit dem Ford zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die Fordfahrerin, ein 58-jähriger Kleinbus-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, ein 33-jähriger Golf-Fahrer und dessen 33-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn teilweise voll gesperrt werden. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Sperrmaßnahmen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Geschehen machen? Gibt es weitere Verkehrsteilnehmer, die dem Fahrzeug ausweichen mussten? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010.

Gießen: Opel touchiert

Trotz Schaden von etwa 1.000 Euro an einem Opel fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall am Ludwigsplatz (Nr. 2) einfach weiter. Der Verursacher touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten schwarzen Cascada. Der Unfall ereignete sich bereits am vorletzten Samstag. (15. August) zwischen 10.00 und 23.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Fahnenmast beschädigt

Nachdem Mittwochmittag (19. August) ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im St.-Ulrich-Weg offenbar gegen einen Fahnenmast fuhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Aufgrund eines Baustellenfahrzeuges fuhr der Verursacher rückwärts auf die Parkflächen der Hausnummer 6 und touchierte dabei den Mast. Zeugen hörten offenbar den Aufprall und merkten sich das Kennzeichen eines wegfahrenden roten Kleintransporters mit weißer Firmenaufschrift. Da das Kennzeichen vermutlich einen Zahlendreher hat oder vielleicht falsch abgelesen worden ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Kleintransporter und dem Fahrer machen? Welche Firma hat rote Kleintransporter mit weißer Aufschrift? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Mutmaßlicher Unfallbeteiligter streitet Unfall ab

Im Kreisverkehr in der Haupstraße am Ortsausgang Leihgestern kam es am Donnerstagabend (20. August) zu einem Unfall, bei dem ein Beteiligter flüchtete. Gegen 18.30 Uhr touchierte der Fahrer eines Kleintransporters einen im Kreisverkehr haltenden braunen VW Scirocco, dessen 31-jähriger Fahrer nach Steinberg unterwegs war. Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, fuhr der Unbekannte über die Ausfahrt zum Steinweg davon. Die Ermittlungen führten zu einem 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Er streitet eine Unfallbeteiligung ab. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den blauen Kleintransporter gegen 18.30 Uhr im Kreisverkehr gesehen und kann Angaben zum Kennzeichen und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannter zeigt Mittelfinger und beschädigt Fahrrad

Ein Unbekannter zeigte Freitagabend (21. August) in der Frankfurter Straße offenbar mehreren wartenden Autofahrern den Mittelfinger. Der Mann war gegen 18.00 Uhr an einem Bahnübergang an der Ecke Liebigstraße, als er seine Hand erhob. Anschließend trat er gegen das Rad eines ebenfalls wartenden 27-jährigen Gießeners und flüchtete in Richtung Seltersweg. Der Verdächtige ist Ende 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat schwarze, mittelange, lockige Haare, einen Dreitagebart sowie ungepflegte Zähne. Er trug ein braunes, vergilbtes Polo-Shirt, schwarze Turnschuhe, eine braune kurze Hose und hatte, nach Angaben eines Zeugen, ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Der Täter führte einen Rucksack mit sich. Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: E-Scooter gestohlen

Ein E-Scooter im Wert von fast 600 Euro war am Freitagnachmittag (21. August) die Beute eines Diebes in der Georg-Schlosser-Straße. Das schwarze Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers MyTIER stand dort zwischen 15.00 und 17.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Heuchelheim: In Sportgelände eingebrochen

In der Nacht von Donnerstag (20. August) auf Freitag (21. August) verschafften sich Unbekannte auf das Gelände eines Sportvereins in der Krofdorfer Straße Zutritt. Zwischen 22.15 Uhr am Donnerstag und 07.30 Uhr am Freitag brachen sie das Schloss einer Tür auf. Offenbar flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

