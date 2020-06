Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Autos getreten: Zwei Männer verdächtig

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in der Mannheimer Straße zwei Männer angehalten, die verdächtigt werden, im Stadtgebiet mindestens vier Autos beschädigt zu haben. Zeugen informierten um 6.30 Uhr die Notrufzentrale der Polizei, weil sie die Männer dabei beobachteten, wie sie in der Mannheimer Straße und im Barbarossaring gegen parkende Autos traten. Sie beschädigten Außenspiegel und traten Dellen in Fahrzeugtüren. Der Schaden wird aktuell auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Verdächtigen im Alter von 23 Jahren waren alkoholisiert. Sie erwartet ein Strafverfahren. |erf

