POL-PPWP: Garage und Hauswand mit Farbe besprüht

Ein Mann hat in der Nacht zum Montag in der Kerststraße ein Garagentor und in der Alleestraße eine Hauswand mit Farbe besprüht. Eine Zeugin bemerkte den Sprayer um 2 Uhr, als er Graffiti an die Garage sprühte. Sie alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife gelang es dem Täter unerkannt zu entkommen. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach könnte der Mann etwa 40 Jahre alt sein. Er war mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Der Unbekannte trug eine Mütze mit weißen Streifen und hatte eine orangefarbene Tasche bei sich. Die Fahndung nach dem Täter war erfolglos. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

