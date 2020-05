Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gegen Hausfront von Finanzamt gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 21.05.2020, gegen 16:20 Uhr, parkte ein 57-Jähriger mit seinem Auto in eine Parkbucht des Finanzamtes in der Bayernstraße vorwärts ein, verwechselte danach das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr frontal gegen die Hauswand des Finanzamtes. Seine 54-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An seinem Auto wurde die gesamte Front beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. An der Außenfassade des Gebäudes wurde das Gitter eines Kellerfensters eingedrückt und der Putz darunter beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa. 500 Euro.

