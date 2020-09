Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall auf der B41 mit Leichtverletztem

Bad Kreuznach (ots)

Am 17.09.2020 gegen 17:30 Uhr kommt es auf der B 41 erneut zu einem Unfall. Ein 44-jähriger und ein 36-jähriger befahren hintereinander die linke Fahrspur der B41 aus Richtung Waldböckelheim, in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Kurz vor der Anschlussstelle Sponsheim muss der 44-jährige verkehrsbedingt aufgrund eines Pannen-LKW auf der rechten Spur abbremsen, welcher durch Kräfte hiesiger Polizeiinspektion gerade abgesichert wird. Der nachfolgende 36-jährige Pkw-Fahrer nimmt dies zu spät wahr und kollidiert trotz Gefahrenbremsung mit dem vorausfahrenden PKW des 44-jährigen. Die Fahrbahn muss zwecks Unfallaufnahme 50 Minuten voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der 44-jährige Pkw-Fahrer wird leicht verletzt und klagt über Nackenschmerzen, weshalb er durch den Rettungsdienst zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wird. Durch die Feuerwehr Waldböckelheim werden beide Fahrzeuge abgesichert. Es kommt zu keinem Austritt von Betriebsstoffen.

