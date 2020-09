Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am 16.09.2020 gegen 14:30 Uhr befährt ein 64-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rad in Bockenau die Johann-Hay-Straße aus Richtung Waldböckelheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Ellerbachstraße. Da der 64-jährige eigenen Angaben nach die Landschaft beobachtet, kollidiert er aufgrund von Unachtsamkeit frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug eines 38-jährigen Fahrzeughalters. Durch die Kollision prallt 64-jährige Fahrradfahrer mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des geparkten Fahrzeuges. Der 64-jährige Fahrradfahrer wird hierdurch leicht verletzt. Er erleidet Platzwunden am Kopf, Handrücken und Knie. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden in Form einer geborstenen Windschutzscheibe. Der 64-jährige Radfahrer kann sich nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort selbstständig nach Hause begeben.

