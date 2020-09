Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am 14.09.20 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 16 jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Straße vom sogenannten "Hungrigen Wolf" kommend, in Richtung der B41. An der Einmündung der Straße in die Zufahrt zur B41 wollte der Fahrer nach rechts in Richtung der B41 einbiegen. Ein 44 jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die Zufahrt zur B41, aus Richtung Winzenheim kommend. Beim Einbiegen missachtete der 16 jährige die Vorfahrt des Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Unfall verletzt. Es bestand aber keine Lebensgefahr. Er wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

