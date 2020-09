Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Bei Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr in der Bürgermeister-Fuchs-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach den ersten Unfallermittlungen verwechselte eine ältere Opel-Fahrerin beim Einparken das Gaspedal mit der Bremse und beschleunigte so ungewollt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich zwischen dem Opel und einem geparkten Auto eine Person, die von dem Opel erfasst und zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf ein weiteres aufgeschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Die eingeklemmte Person fiel anschließend zu Boden, blieb schwer verletzt liegen und wurde zur Behandlung durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Über das Ausmaß der erlittenen Verletzungen kann bislang keine Auskunft erteilt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell