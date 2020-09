Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an einer Mautsäule

B48, Bretzenheim (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 11.09.2020-12.09.2020 gegen 02:00 Uhr kam es an einer Mautsäule am Fahrbahnrand der B48 etwa in Höhe des "Feld des Jammers" (Gemarkung Bretzenheim, zwischen Fahrbahn und Fahrradweg) zu einer nicht unerheblichen Sachbeschädigung. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter*innen wurde u.a. Sprühlack auf mehrere Kameraobjektive aufgetragen, sodass die Vorrichtung nicht mehr funktionstüchtig ist. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000EUR geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich getätigt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

