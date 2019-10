Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Radfahrer stürzt über gespanntes Seil

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Samstag (26. Oktober 2019) gegen 16:20 Uhr wollte ein 51-Jähriger aus Emmerich auf dem Hohe[n] Weg ein nicht fahrbereites Auto von einer Einfahrt, in seine gegenüberliegenden, abschüssige Einfahrt hinunter und in seine Garage versetzen. Dazu befestige er ein Seil an dem defekten Fahrzeug und an seinem PKW, um das fahruntüchtige Auto langsam die Einfahrt herunterzulassen. Bei der Durchführung dieser Aktion war das Seil kurze Zeit über der Fahrbahn gespannt. Ein 70-Jähriger aus Emmerich, der dort mit seinem Rennrad unterwegs war, übersah das Seil und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. (cs)

