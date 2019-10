Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Trickdiebstahl

Falscher Messerschleifer erbeutet Bargeld

Kalkar (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 75-Jährige Opfer eines Diebes, der sich unter dem Vorwand einer Dienstleistung Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Der Unbekannte hatte bei der Seniorin geklingelt und ihr angeboten, gegen Entgelt ihre Messer zu schleifen. In der Wohnung verwickelte der Mann die 75-Jährige in ein Gespräch. Er nutze einen günstigen Moment und stahl eine vierstellige Summe Bargeld aus einer Handtasche. Der Frau dachte sich jedoch bereits, dass der Unbekannte sie bestohlen hatte. Sie forderte das Geld zurück, woraufhin der Mann die Wohnung verließ. Die Frau beschreibt den vermeintlichen Messerschleifer als ca. 177cm groß mit stämmiger Figur und einem breiten Kreuz. Der Mann habe ein südländisches Aussehen gehabt und deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen. Er hatte schwarze, gegelte Haare und starke Geheimratsecken. Er trug eine schwarze Lederjacke mit Schulterpolstern, ein Hemd und dunkle Hosen.

Die Polizei warnt vor Geschäften an der Haustür. Dort haben es Betrüger oder Diebe besonders auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Lassen Sie diese Personen nicht in Ihr Haus! Lehnen Sie jede an der Haustür angebotene, spontane Dienstleistung ab!

Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei Kalkar unter Telefon 02824 880. (cs)

